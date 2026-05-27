В Краснодаре задержали двух местных жителей, напавших на девушку

Полиция Краснодара задержала двух мужчин, которые напали на девушку. Об этом пресс-служба полиции сообщила в своем MAX-канале.

Установлено, что инцидент произошел на улице 40-летия Победы. Двое краснодарцев в ночное время громко слушали музыку и пили алкоголь на улице. Как сообщалось в соцсетях, они доставляли дискомфорт гражданам, проживающим в том районе. После того как прохожая девушка сделала им замечание, они напали на нее и продемонстрировали предмет, похожий на пистолет.

После случившегося на место прибыл наряд ППС, и мужчин задержали. Ими оказались местные жители 26 и 28 лет. Теперь им грозит до 15 суток ареста (ст. 20.1 КоАП РФ). Также проводится проверка, устанавливается тяжесть вреда здоровью потерпевшей.

Алина Зорина