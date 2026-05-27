Средняя стоимость частного дома в Ростовской области выросла до 8,3 млн рублей

Средняя стоимость частного дома в Ростовской области в апреле 2026 года составила 8,3 млн руб., что на 6% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости.

По данным платформы, средняя стоимость всей загородной недвижимости, включая дома, дачи, коттеджи и таунхаусы, в регионе достигла 8,1 млн руб., также увеличившись на 6% в годовом выражении. При этом по сравнению с январем 2026 года в сегменте зафиксирована небольшая ценовая коррекция — около 2%.

Как отметил Сергей Еремкин, снижение цен относительно начала года может быть связано с расширением предложения, темпы которого оказались сопоставимы с динамикой спроса. В апреле объем экспозиции загородной недвижимости в Ростовской области вырос на 19% по сравнению с январем, хотя в годовом выражении сократился на 5%.

Самые высокие цены на частные дома сохраняются в Ростове-на-Дону, где средняя стоимость объекта достигла 12 млн руб. В Батайске дом в среднем можно было приобрести за 9,4 млн руб., в Таганроге — за 7,6 млн руб., в Новочеркасске — за 7,2 млн руб.

В Авито Недвижимости отмечают, что весной рынок загородного жилья традиционно демонстрирует рост активности продавцов. По оценке компании, в зимний период часть собственников временно снимает объекты с продажи из-за более низкого спроса, а к началу сезона возвращает их на рынок.

По словам Сергея Еремкина, несмотря на расширение выбора для покупателей, конкуренция за наиболее востребованные локации и форматы жилья остается высокой.

