Спрос на загородные дома в Ростовской области вырос на 21% с начала года

Интерес к покупке загородной недвижимости в Ростовской области в апреле 2026 года вырос на 21% по сравнению с январем текущего года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости.

По его словам, в годовом выражении спрос на частные дома и загородное жилье в регионе сохранился на уровне апреля 2025 года. Основную долю спроса традиционно формируют частные дома, интерес к которым увеличился на 17% по сравнению с началом года и на 2% год к году.

Наиболее высокая покупательская активность зафиксирована в Ростове-на-Дону, на который приходится 34% интереса пользователей платформы к загородной недвижимости региона. Далее следуют Таганрог с долей 8%, Батайск — 7%, а также Новочеркасск и Аксай — по 4%.

Самую заметную динамику среди крупных городов региона продемонстрировал Таганрог, где спрос на загородные объекты вырос на 15% в годовом выражении и на 34% по сравнению с январем 2026 года. В Ростове-на-Дону показатели увеличились на 7% как год к году, так и относительно начала года. В Батайске спрос вырос на 11% и 15% соответственно.

Как отметил Сергей Еремкин, весеннее оживление является характерной особенностью рынка загородной недвижимости. По его оценке, дополнительным фактором роста спроса становится стремление покупателей завершить сделки до начала высокого сезона в мае—июне, когда предложение в наиболее востребованных локациях традиционно сокращается.

При этом объем предложения загородной недвижимости в Ростовской области в апреле увеличился на 19% по сравнению с январем, однако в годовом выражении сократился на 5%. В Авито Недвижимости связывают это с сезонным возвращением на рынок части объектов, которые были сняты с экспозиции в зимний период из-за более низкого спроса.

Валерий Климов