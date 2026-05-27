Объем вкладов жителей Ставрополья превысил 606 млрд рублей

На 1 апреля 2026 года объем вкладов и других привлеченных средств населения в Ставропольском крае составил 606,7 млрд руб. без учета счетов эскроу. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в ставропольском отделении Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем средств населения на депозитах увеличился на 16,3%. Основную часть сбережений жители региона продолжают хранить в рублях. По данным регулятора, объем рублевых вкладов на начало апреля составил 591,7 млрд руб., или 97,5% от общего объема привлеченных средств населения. На валютные вклады приходится около 15 млрд руб., их доля за год существенно не изменилась и составляет 2,5%.

Рост депозитов населения в Банке России связывают с сохранявшейся высокой доходностью сберегательных инструментов на фоне жесткой денежно-кредитной политики. В начале 2026 года максимальные ставки по вкладам крупнейших банков превышали 15%, однако к маю начали постепенно снижаться вслед за корректировкой ключевой ставки ЦБ.

По данным Банка России, 24 апреля регулятор снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. На этом фоне средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках к маю опустилась примерно до 13%.

Аналитики отмечают, что, несмотря на постепенное снижение ставок, банковские вклады продолжают оставаться одним из наиболее востребованных инструментов сбережений. Эксперты связывают это с сохраняющейся экономической неопределенностью, ограниченным спросом на рискованные инвестиции и стремлением населения фиксировать доходность по депозитам на длительный срок.

Роман Лаврухин