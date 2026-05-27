Мурманского подростка обвиняют в насилии над сверстником и изготовлении порнографии

В Кольском районе Мурманской области завершили расследование резонансного уголовного дела, фигурантом которого стал 17-летний житель поселка Мурмаши. Его обвиняют в насилии над сверстником и обороте порнографических материалов с участием детей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в суд.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следователи указывают, что летом 2025 года обвиняемый действовал в сговоре с двумя другими несовершеннолетними. Он применил насилие к 14-летнему подростку, чем причинил ему психические и физические страдания. Отмечается, что потерпевший был в беспомощном состоянии и не мог отбиться от агрессоров.

Следствие также установило, что в мае и июне 2025 года обвиняемый произвел фотосъемку порнографического характера. Эти материалы он переслал 13-летней девочке через мессенджер.

Обвиняемого на время расследования заключили под стражу. Его 15-летний соучастник, который не достиг возраста уголовной ответственности, был помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Матвей Николаев