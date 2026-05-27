В Ставропольском крае прокуроры добились пополнения казны на 7 млн рублей

В Ставропольском крае после прокурорского вмешательства в региональную казну поступило свыше 7 млн руб. дополнительных налоговых поступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сотрудники надзорного ведомства Ставропольского края провели комплексную ревизию соблюдения фискального законодательства. В ходе контрольных мероприятий выяснилось, что предприятия, занимающиеся поставкой ресурсов, допускали систематические ошибки при определении суммы обязательств перед государством по сделкам с партнерами.

Как показала проверка, расчеты по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль оказались неверными. В адрес гарантирующего поставщика было направлено официальное предписание.

«По требованию прокуратуры организация представила в управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю скорректированные декларации», — отметили в пресс-службе ведомства. В результате корректировки отчетности государственная казна получила дополнительно более 7 млн руб.

Эксперты отмечают, что подобные нарушения нередко возникают из-за сложности трактовки норм Налогового кодекса при взаимодействии с контрагентами. Прокурорские проверки позволяют не только восполнить бюджетные потери, но и предотвратить будущие ошибки, формируя правоприменительную практику. В целом за последние годы в регионе наблюдается тенденция к росту собираемости налогов после вмешательства контролирующих органов.

Станислав Маслаков