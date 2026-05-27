В Петербурге задержан второй фигурант дела о краже строительных бытовок

Полицейские задержали второго участника хищения строительных бытовок в Луге. 48-летний петербуржец был арестован на Богатырском проспекте 25 мая. Установлены также еще три пострадавшие организации, общий ущерб превысил 1,15 млн рублей.

Общий ущерб превысил 1,15 млн рублей

Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ

Ранее, 5 мая, полиция уже задержала первого фигуранта по подозрению в краже бытовок со стройплощадки на Медведском шоссе в январе 2026 года. Тогда ущерб оценивался в 735 тыс. рублей, похищенное было изъято и возвращено собственнику.

В дальнейшем выяснилось, что от действий злоумышленников пострадали еще три коммерческие организации. Похищенное имущество также изъято и передано владельцам. Оба фигуранта задержаны на основании ст. 91 УПК РФ, следствие продолжается.

Кирилл Конторщиков