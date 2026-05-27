Авиабомбу нашли фермеры под Калининградом

В поселке Заливное фермеры нашли 100-килограммовую фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в калининградском поисково-спасательном отряде МЧС.

Фото: МЧС Калининградской области

Спасатели уничтожили опасную находку на полигоне.

Всего с начала года в Калининградской области обнаружено и уничтожено 7184 взрывоопасных предмета, в том числе 38 авиабомб.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что на стройке ЖК в Петербурге нашли авиабомбу времен ВОВ.

Карина Дроздецкая

