Авиабомбу нашли фермеры под Калининградом
В поселке Заливное фермеры нашли 100-килограммовую фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в калининградском поисково-спасательном отряде МЧС.
Спасатели уничтожили опасную находку на полигоне
Фото: МЧС Калининградской области
Спасатели уничтожили опасную находку на полигоне.
Всего с начала года в Калининградской области обнаружено и уничтожено 7184 взрывоопасных предмета, в том числе 38 авиабомб.
Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что на стройке ЖК в Петербурге нашли авиабомбу времен ВОВ.