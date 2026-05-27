Таунхаусы в Краснодарском крае подешевели за год на 1,7%

По итогам апреля 2026 года медианная стоимость квадратного метра таунхаусов в Краснодарском крае уменьшилась на 1,7%, до 114 тыс. руб., а полная медианная цена сократилась на 2,5%, до 13,8 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Поиска Яндекса по квартирам». Анализ данных проведен с помощью ИИ-агента «Исследовать» от Алисы AI.

По данным анализа, медианная площадь таунхаусов в Краснодарском крае не изменилась и осталась на уровне 122 кв. м.

Сложившуюся динамику связывают с изменением структуры предложения. За год объем экспозиции сократился, и из продажи частично ушли наиболее дорогие лоты, что привело к уменьшению медианной стоимости.

В целом по России медианная площадь таунхаусов за год выросла на 1,7% и составила 145,2 кв. м. Полная медианная стоимость увеличилась на 7,6%, до 12,1 млн руб. Более половины всех продаваемых таунхаусов (57,2%) сосредоточено в десяти регионах страны.

Для сравнения, в апреле 2026 года медианная стоимость квадратного метра в новостройках крупных городов составила 180 тыс. руб., а на вторичном рынке — 142 тыс. руб. Таким образом, по цене среднего таунхауса стоимостью 12,1 млн руб. можно приобрести около 67 кв. м в новостройке или около 85 кв. м готового жилья.

Алина Зорина