В Мурманской области хотят увеличить квоты охоты на медведей
Депутаты Мурманской областной Думы на заседании комитета по природопользованию обсудили предложение об увеличении количества разрешений на добычу бурого медведя. Как сообщила пресс-служба областной Думы, причина — рост популяции хищника в регионе.
Чиновники предложили депутатам принять законопроект в первом чтении
Парламентарии сочли, что в сложившихся условиях добычу следует вести «активнее и успешнее».
Комитет рекомендовал думе принять соответствующий законопроект в первом чтении. Поправки также затронут порядок выдачи разрешений на добычу лосей.