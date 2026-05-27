В Мурманской области хотят увеличить квоты охоты на медведей

Депутаты Мурманской областной Думы на заседании комитета по природопользованию обсудили предложение об увеличении количества разрешений на добычу бурого медведя. Как сообщила пресс-служба областной Думы, причина — рост популяции хищника в регионе.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Чиновники предложили депутатам принять законопроект в первом чтении

Парламентарии сочли, что в сложившихся условиях добычу следует вести «активнее и успешнее».

Комитет рекомендовал думе принять соответствующий законопроект в первом чтении. Поправки также затронут порядок выдачи разрешений на добычу лосей.

Карина Дроздецкая