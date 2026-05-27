В Крыму спрос на апартаменты снизился вдвое при росте цен

За год средний бюджет покупки апартаментов бизнес-класса в Крыму вырос на 18,6% — до 18 млн руб., а однокомнатные лоты прибавили 31,6%. Однако число сделок с апартаментами сократилось более чем наполовину (51,8%). Основной объем сделок пришелся на комфорт-класс: продажи однокомнатных квартир в этом сегменте выросли на 46,9%. Такие данные приводятся в совместном аналитическом исследовании агентства недвижимости «БЕСТ-Новострой» и девелоперской компании РНКБ «Развитие».

В апреле 2026 года в Крыму зафиксировано 689 сделок с недвижимостью — на 16,9% меньше, чем год назад. Средний чек снизился с 12,6 до 11,7 млн руб. (–7,2%).

Доля апартаментов в общем объеме продаж составила 23,2% (160 лотов). Это на 30% меньше, чем в марте 2026 года, и на 51,8% ниже показателя апреля 2025 года. Основной объем сделок в этом сегменте традиционно пришелся на бизнес-класс. Тем не менее средний бюджет покупки здесь вырос на 18,6% за год — до 18 млн руб.

Сильнее всего подорожали однокомнатные апартаменты бизнес-класса: +31,6%, до 25,3 млн руб. Студии прибавили 4,4% (до 13,3 млн руб.).

По словам начальника управления маркетинга и рекламы РНКБ «Развитие» Анастасии Журавлевой, апрельский спад связан с сезонным фактором — отпусками. При этом удорожание объектов она объясняет ростом затрат на строительство и дефицитом качественного предложения.

Квартиры заняли 77,8% рынка (529 лотов). Их продажи упали на 11% по сравнению с мартом, но выросли на 6% год к году. Ключевой драйвер — сегмент комфорт-класса. Здесь зафиксирован основной спрос. Половину всех проданных квартир (266 лотов) составили однокомнатные варианты — их реализация увеличилась на 46,9% относительно апреля 2025 года. На втором месте — двухкомнатные (78 сделок), на третьем — студии (64 сделки).

Руководитель департамента консалтинга и инвестиций «БЕСТ-Новострой» Андрей Стряпухин объясняет это низким чеком и высокой ликвидностью: «Такой объект проще сдать в аренду или быстро продать при смене жилищных условий».

Средний бюджет сделки в комфорт-классе за год вырос: трехкомнатные квартиры прибавили 10% (до 12,9 млн руб.), однокомнатные — 6,5% (до 7,7 млн руб.), студии — 5% (до 6,6 млн руб.).

В бизнес-классе динамика разнонаправленная. Количество сделок с двухкомнатными квартирами снизилось на 58%, со студиями — на 34,4%. При этом средний бюджет студий сократился на 15,5% (до 10,2 млн руб.), двухкомнатных — на 14,1% (до 15,7 млн руб.). А вот трехкомнатные лоты показали рост на 37,9% (до 30,4 млн руб.). В премиум-сегменте сделок стало на 66,6% меньше, однако однокомнатные лоты подорожали на 54,7% (до 24,6 млн руб.).

Алина Зорина