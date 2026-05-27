Суд обязал снизить стоимость парковки у вокзала Ростова

Арбитражный суд Ростовской области поддержал предписание ФАС о снижении тарифа на краткосрочную парковку возле железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

Как установили в ведомстве, ОАО «РЖД» заключило агентский договор с компанией «Система» на поставку парковочного оборудования, включая шлагбаумы, камеры видеонаблюдения и платежные терминалы. Взамен компания получила право устанавливать тарифы на почасовую парковку у железнодорожных вокзалов Ростова-на-Дону, Адлера и Сочи.

После изменения тарифов стоимость парковки у вокзала Ростова выросла втрое — до 300 руб. в час, в Адлере — вдвое. В ФАС пришли к выводу, что повышение цен не имело экономического обоснования.

По данным службы, компания «Система» не располагала собственными площадями для организации парковки, профильным персоналом и соответствующим видом экономической деятельности для оказания подобных услуг. В ведомстве считают, что фактически все расходы по исполнению договора взяло на себя ОАО «РЖД».

Антимонопольная служба выдала компаниям предписание о снижении стоимости краткосрочной парковки. Законность этого решения подтвердил арбитражный суд Ростовской области.

Валерий Климов