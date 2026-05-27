Два человека пострадали в ДТП на южном подъезде к Ростову

На южном подъезде к Ростову-на-Дону произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-21103 и Mitsubishi Lancer, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области.

Авария произошла 27 мая около 11:55 на 5-м км + 600 м автодороги «Южный подъезд к городу Ростову-на-Дону». По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21103 2005 года рождения при перестроении в левую полосу допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением водителя 1983 года рождения.

В результате ДТП водитель Mitsubishi Lancer и пассажир 1984 года рождения получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Валерий Климов