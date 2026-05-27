Эмблему «Зенита» и схему метро заложили в капсулу времени на 100 лет

В день 323-летия Санкт-Петербурга власти заложили капсулу времени с посланием потомкам. Вскрыть ее предстоит ровно через сто лет — в 2126 году. Об этом рассказал губернатор региона Александр Беглов.

В капсулу поместили знак к 80-летию Победы, жетон и схему метро, символику футбольного клуба «Зенит», модель брига «Алые паруса» и подводной лодки «Лада», а также письма ветеранов и молодежи. Ключевым элементом стало обращение к будущим поколениям о любви к городу, уважении к истории, развитии науки, транспорта и промышленности.

«Хочется верить, что и через столетие, когда будет вскрыта капсула, наш «Зенит» останется чемпионом, выпускники будут встречать на Неве бриг с алыми парусами, а Петербург сохранит все свои титулы — в том числе статус театральной столицы и самого читающего города России»,— заявил губернатор.

Часть идей для послания, по словам господина Беглова, предложили горожане.

Карина Дроздецкая