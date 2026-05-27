Жителя Калининградской области будут судить за призывы к терроризму в мессенджере

Прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в публичных призывах к террористической деятельности через интернет. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, уголовное дело возбуждено и расследовано следственным отделом регионального управления ФСБ. Мужчине вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемый разместил в открытом канале одного из мессенджеров видеозапись с призывами к участию в деятельности террористической организации. В прокуратуре отметили, что мужчина разделял цели и идеологию терроризма.

Уголовное дело направлено в Балтийский флотский военный суд для рассмотрения по существу.

Матвей Николаев

