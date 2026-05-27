Юрий Чайка обсудил с главой КБР реализацию нацпроектов и экономические показатели региона

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка прибыл с рабочим визитом в Кабардино-Балкарию. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков по итогам двусторонней встречи.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Стороны обсудили реализацию задач социально-экономического развития региона и общественно-политическую ситуацию в республике. По данным региональных властей, по итогам первого квартала 2026 года индекс промышленного производства в Кабардино-Балкарии составил 109,3%, объем работ в строительстве — 103,9%, оборот розничной торговли — 104,8%. Объем сельскохозяйственного производства увеличился на 3,8%.

Доходы республиканского бюджета за январь—апрель, по информации властей региона, выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом собственные доходы увеличились на 13%.

Как отметил Казбек Коков, Кабардино-Балкария участвует в реализации 12 национальных проектов. На финансирование мероприятий предусмотрено 14,3 млрд руб., из которых 11,7 млрд руб. составляют средства федерального бюджета.

В настоящее время в республике ведутся строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство более 140 объектов в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также дорожной и коммунальной инфраструктуры.

