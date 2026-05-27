Полиция Петербурга задержала рецидивистов за ограбление квартиры на 25 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали троих ранее судимых мужчин, подозреваемых в вооруженном ограблении квартиры на проспекте Стачек. Преступление было совершено в декабре 2020 года, и раскрыть его по горячим следам тогда не удалось. Злоумышленники похитили около 25 млн рублей и золотое колье с драгоценными камнями стоимостью 150 тыс. рублей.

По данным полиции, в ночь с 8 на 9 декабря 2020 года злоумышленники подкараулили потерпевшего у дверей его квартиры, втолкнули его внутрь, избили и похитили из сейфа денежные средства и ювелирное изделие. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере).

Накануне полицейские установили и задержали всех троих фигурантов. Ими оказались ранее судимые жители Петербурга и Ленобласти. Все задержаны на основании ст. 91 УПК РФ.

