Прокуратура потребовала взыскать 31 млн рублей с владельца бетонного завода на Ставрополье

Прокуратура Ессентуков направила в суд иск о взыскании более 31 млн руб. с бенефициарного владельца компании-производителя бетона. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, 60-летний житель Калужской области, являясь фактическим владельцем предприятия, знал о наличии у организации задолженности по уплате налогов и имел возможность ее погасить. Однако, как считают в прокуратуре, с ноября 2023 года по январь 2024 года он намеренно скрывал денежные средства компании, ведя хозяйственную деятельность через счета третьих лиц.

В результате этих действий, по оценке прокуратуры, бюджету РФ был причинен ущерб на сумму свыше 31 млн руб.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с фактического владельца юридического лица всю сумму причиненного ущерба в доход государства.

Валерий Климов