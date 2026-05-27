Жителя Аксайского района арестовали по делу о мошенничестве с землей на 13,9 млн рублей

В Аксайском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве с земельным участком стоимостью более 13,9 млн руб. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Ростовской области.

По версии следствия, в 2000 году мужчина продал принадлежавшую ему земельную долю площадью 3,59 га сельхозугодий на территории Аксайского района, оформив сделку договором купли-продажи и получив оплату в полном объеме.

Следствие считает, что в 2017 году фигурант решил повторно оформить права на этот участок. Для этого он получил копию старого свидетельства о праве собственности, скрыв факт состоявшейся продажи, после чего обратился в Аксайский районный суд с иском о признании права на земельную долю. Суд удовлетворил требования, и сведения о праве собственности были внесены в ЕГРН.

В 2024 году, по данным следствия, подозреваемый выделил из доли отдельный земельный участок той же площади и зарегистрировал право собственности на него в Росреестре. Согласно заключению экспертизы, рыночная стоимость участка составила более 13,9 млн руб.

В СКР полагают, что в результате действий подозреваемого муниципальному образованию «Аксайский район Ростовской области» был причинен ущерб в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на основании материалов УЭБиПК ГУ МВД по Ростовской области.

По ходатайству следствия суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.

Валерий Климов