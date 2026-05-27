Ленобласть просит Петербург ввести компенсации за электроотопление для дачников

Законодательное собрание Ленинградской области направит обращение председателю петербургского парламента Александру Бельскому с предложением рассмотреть дополнительные меры поддержки для жителей Санкт-Петербурга, владеющих домами в негазифицированных населенных пунктах региона.

В Ленобласти предложат Петербургу ввести для жителей льготы по электроснабжению

В Ленобласти предложат Петербургу ввести для жителей льготы по электроснабжению

Инициаторами обращения выступили депутаты Михаил Коломыцев, Андрей Гардашников, Александр Перминов и Анна Хмелева. Парламентарии отметили, что от петербуржцев поступает большое количество жалоб на рост расходов на электроэнергию в зимний период после введения в 2025 году дифференцированных тарифов.

По словам депутатов, в ряде случаев жители вынуждены оплачивать электричество по повышенным или коммерческим тарифам, особенно если дома отапливаются электричеством.

Ранее, в феврале 2026 года, Заксобрание Ленобласти уже приняло закон о сниженных тарифах на электроэнергию для второго диапазона потребления. Однако воспользоваться льготой могут только граждане, проживающие в регионе не менее одного года.

Теперь областные депутаты предлагают петербургским коллегам проработать механизм частичной компенсации затрат на электроэнергию для социально незащищенных категорий граждан, постоянно проживающих в Санкт-Петербурге, но имеющих дома с электроотоплением в негазифицированных населенных пунктах Ленинградской области.

Матвей Николаев