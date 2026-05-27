Кубань возглавила южные регионы по регистрации торговых доменов

Краснодарский край оказался на четвертой позиции среди всех субъектов России по количеству новых регистраций доменов, предназначенных для интернет-магазинов. Как пишет «БФМ Краснодар», доля этого региона составила 4% от общего числа подобных регистраций в стране. Этот показатель является лучшим среди южных регионов Российской Федерации.

В масштабах государства компании, работающие в сфере интернет-торговли, за прошедший год зарегистрировали почти 10 тыс. новых доменов. Это на 12% превышает показатель годичной давности. Общее количество доменов, размещенных в зонах .shop, .store, .market и .trade, выросло на 5,3%, достигнув отметки в 30,3 тыс. Наиболее популярной остается зона .store, на долю которой приходится 51% всех адресов. При этом самый существенный прирост продемонстрировала зона .shop, увеличившись на 15%.

Директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.решения» Иван Грибов отметил, что делать выводы о массовом исходе продавцов с маркетплейсов пока преждевременно. Подчеркивается, что чаще всего селлеры используют гибридную стратегию — магазин на площадке и собственный сайт для лояльной аудитории. Эксперт также добавил, что при дальнейшем росте комиссий тренд на запуск независимых онлайн-ресурсов может ускориться. В число лидеров по регистрации e-commerce-доменов также вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан.

