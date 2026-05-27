На модернизацию канализационной станции «Сипайлово» выделят до 342 млн рублей

«Уфаводоканал» ищет подрядчика для технического перевооружения канализационной насосной станции (КНС) «Сипайлово» на улице Баязита Бикбая. По данным сайта госзакупок, итоги электронного конкурса будут известны 17 июня. Начальная цена контракта составляет 342,5 млн руб.

На станции мощностью 50 тыс. куб. м в сутки нужно заменить устаревшие насосные агрегаты, запорную арматуру, трубопроводы, автоматизировать оборудование, обустроить коммуникации. Кроме того, подрядчик должен будет построить блочно-модульное здание с преобразователем частоты и благоустроить территорию.

Покупка оборудования и материалов, демонтажные и строительно-монтажные, а также пуско-наладочные работы ложатся на подрядчика. В его же обязанности входят испытания объекта. На реконструкцию отводится четыре месяца.

КНС «Сипайлово» построена в 1982 году. Она по самотечному коллектору принимает бытовые сточные воды от жилой застройки и административных зданий. Затем стоки по двум коллекторам поступают на городские очистные сооружения.

Найти подрядчика для модернизации станции «Сипайлово» «Уфаводоканал» пытался еще в сентябре 2025 года, но тогда предприятие отменило конкурс.

Идэль Гумеров