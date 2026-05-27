ВС Карелии не стал отменять штраф депутату «Яблока» за экстремистскую символику

Верховный суд Карелии отклонил апелляционную жалобу депутата республиканского Законодательного собрания от партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой, оставив в силе штраф по ст. 20.3 КоАП РФ («демонстрация экстремистской символики»). Ранее Петрозаводский городской суд признал политика виновной. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Депутат намерена обжаловать решение в кассационном порядке

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поводом для преследования, по данным защиты, стал несуществующий пост в Telegram-канале госпожи Слабуновой от 2020 года. Интересы депутата в суде представляли адвокат Наталия Чернова и юрист Ольга Тужикова. Защита настаивала на грубых нарушениях при составлении протокола и задержании, а также указывала на личную заинтересованность заявителей.

Согласно данным сервиса TGStat, в этот день руководитель карельского «Яблока» опубликовала пост с пожеланиями здоровья оппозиционеру Алексею Навальному.

Сама Эмилия Слабунова в суде подчеркивала, что инкриминируемый ей пост касался организации, признанной экстремистской и ликвидированной лишь в 2021 году, тогда как публикация якобы датирована 2020-м. «Как политик я делаю все возможное для того, чтобы каждым действием государства у граждан была возможность убедиться в том, что они живут в правовом государстве, как это записано в Конституции. Однако весь процесс, связанный с преследованием меня лично, наглядно демонстрирует, насколько легко допускаются нарушения закона и легко закрываются на это глаза»,— заявила депутат.

Эмилия Слабунова намерена обжаловать решение в кассационном порядке.

Подробнее о деле госпожи Слабуновой — в материале «Ъ Северо-Запад» «Русская община» тряхнула карельское «Яблоко».

Карина Дроздецкая

