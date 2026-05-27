Жительницу Апшеронска осудили за финансирование запрещенной в РФ организации

Апшеронский районный суд признал виновной местную жительницу Анну Исаеву по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ за оказание финансовой помощи организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Судом установлено, что в период с сентября 2023 года по апрель 2024 года подсудимая систематически переводила деньги в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб. на карту активного участника международного движения, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ. Всего женщина перевела 7,5 тыс. руб., при этом она знала, что полученные средства направлялись на тиражирование агитационных материалов, издание религиозной литературы и иные нужды организации.

Как отмечает объединенная пресс-служба судов региона, подсудимая осознавала, что участники движения выполняли указания украинских кураторов: они налаживали контакты с представителями оппозиционных сил и проводили единые скоординированные акции по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти, а также с начала СВО распространяли заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации. Противоправную деятельность жительницы Апшеронска пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

В судебном заседании Анна Исаева полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд принял во внимание тот факт, что она впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет малолетнего ребенка, а также положительные характеристики.

Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно, с испытательным сроком на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина