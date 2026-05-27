Более 32 тыс. жителей Дагестана получили выплаты после паводка

В Дагестане различные выплаты после паводка получили более 32 тыс. пострадавших жителей республики. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам заседания правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий паводков в Дагестане и Чечне.

Заседание прошло под председательством директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олега Мануйло. В ходе совещания обсуждались вопросы восстановления инфраструктуры и оказания помощи пострадавшим.

По словам врио заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Джафарова, только за последнюю неделю выплаты получили 6,4 тыс. человек.

В правительстве республики также сообщили, что в настоящее время в Дагестане восстановлены все системы жизнеобеспечения населения. Работа по оказанию помощи пострадавшим продолжается.

Валерий Климов