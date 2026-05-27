В Крымском районе суд заблокировал сайт с пропагандой терроризма

Крымская межрайонная прокуратура добилась блокировки интернет-группы, которая пропагандировала терроризм и склоняла несовершеннолетних к опасным для жизни действиям. Суд удовлетворил исковое заявление надзорного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Крымская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга соцсетей выявила группу, содержащую материалы, побуждающие несовершеннолетних к совершению поступков, угрожающих их жизни и здоровью, а также оправдывающие противоправное поведение. Как сообщили в ведомстве, в названии сообщества присутствовало наименование международного молодежного движения, признанного Верховным судом РФ террористической организацией, чья деятельность на территории страны запрещена.

По данному факту прокуратура направила в суд административный иск о признании распространяемой информации запрещенной к распространению в России. Суд рассмотрел заявление и удовлетворил его в полном объеме, после чего доступ к указанным материалам в сети ограничили.

Алина Зорина