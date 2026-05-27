Экс-сотрудницу МЧС в Башкирии оштрафовали за мошенничество с билетами

Советский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело бывшей сотрудницы одного из подразделений ГУ МЧС по Башкирии. Она признана виновной в мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ) и оштрафована на 80 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Подсудимая купила железнодорожные билеты для поездки к месту отдыха, но затем сдала их и получила обратно деньги. Затем через третье лицо проставила в отпускном удостоверении ложные отметки о прибытии и убытии в другой город, представила документы в бухгалтерию и получила компенсацию расходов на проезд более 27 тыс. руб., фактически не выезжая из дома.

Майя Иванова