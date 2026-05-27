Сад-трансформер за 85 млн появился на Синем мосту

В Петербурге, у Мариинского дворца на Синем мосту, открылась новая зеленая зона, доходящая практически до Исаакиевского собора. Как сообщили в Смольном, проект создания мобильного сада обошелся бюджету в 85 млн рублей.

Осенью более 300 деревьев, 1,3 тыс. кустарников и 19 тыс. цветов пересадят в городские парки на постоянное место

Фото: Вероника Евдокимова, Коммерсантъ Осенью более 300 деревьев, 1,3 тыс. кустарников и 19 тыс. цветов пересадят в городские парки на постоянное место

Чтобы не повреждать историческую мостовую и сохранить культурный слой, растения высадили не в грунт, а в кадки. Такой формат «сада-трансформера» позволяет оперативно менять городское пространство. Осенью более 300 деревьев, 1,3 тыс. кустарников и 19 тыс. цветов (включая туи, липы, сирень, лаванду и розы) пересадят в городские парки на постоянное место.

Для горожан уже запустили бесплатные экскурсии, которые будут проходить каждую пятницу. Первая состоялась в день открытия 27 мая. Аналогичные временные сады этим летом также появятся на улицах Марата и Стремянной, а также на Университетской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта.

Карина Дроздецкая