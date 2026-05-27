Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вновь перенес рассмотрение иска рыболовецкого предприятия «Акрос» к судостроительному заводу «Северная верфь». Сумма требований составляет 2,9 млрд рублей. Согласно материалам дела, новое заседание назначено на 30 июня. Ранее слушания уже откладывались — с 28 апреля на 26 мая.

Суд вновь отложил рассмотрение иска к «Северной верфи» на 2,9 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Компания «Акрос», зарегистрированная в Петропавловске-Камчатском, входит в структуру группы «Норебо», объединяющей крупные рыбодобывающие предприятия Северо-Запада и Дальнего Востока.

Помимо этого иска в суд поступили и другие требования структур холдинга к «Северной верфи». В частности, к производству принят иск карельской компании «Альтернатива» на 6,1 млрд рублей, а также иск компании «Карат-1» на 5,4 млрд рублей. Еще один иск — от компании «Ролиз» на 2,96 млрд рублей — пока оставлен без движения.

Общая сумма претензий структур «Норебо» к судостроительному предприятию достигла 21 млрд рублей, при этом более 18 млрд рублей уже находятся в производстве суда.

«Северная верфь», входящая в Объединенную судостроительную корпорацию, является одним из крупнейших судостроительных предприятий России. По итогам 2025 года чистый убыток компании вырос на 31% и составил 9,78 млрд рублей, а выручка снизилась на 10% — до 23,64 млрд рублей.

Матвей Николаев