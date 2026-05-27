На Дону имущество экс-полицейского на 120 млн рублей изъято в доход государства

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону постановил изъять имущество бывшего оперуполномоченного Управления МВД Сергея Егоркина в пользу государства. Общая стоимость конфискованных активов превышает 120 млн руб.

Согласно данным из судебной картотеки, прокуратура Ростовской области подала иск о конфискации в пользу государства движимого и недвижимого имущества в рамках мер, предусмотренных ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и других лиц их доходам». В числе ответчиков по делу, помимо самого Егоркина, оказались его ближайшие родственники.

Суд вынес решение в пользу истца и обязал ответчика выплатить 73 млн руб. в возмещение стоимости имущества, которое уже было реализовано.

Наталья Белоштейн