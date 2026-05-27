Юрий Бурлачко провел собрание фракции единороссов в ЗСК

В Законодательном собрании Краснодарского края состоялось заседание фракции «Единой России» под председательством спикера парламента Юрия Бурлачко. Участники начали работу с обсуждения изменений в положение о фракции, которые, по словам господина Бурлачко, были внесены по решению президиума генсовета партии от 22 апреля 2026 года и касаются расширения форм взаимодействия региональных и муниципальных депутатов.

Речь идет о механизме, позволяющем муниципальным депутатам обращаться в краевой парламент за содействием при подготовке проектов законов, направленных на решение локальных проблем. Новый порядок закреплен в отдельном разделе обновленного положения о фракции, при этом спикер ЗСК призвал депутатов руководствоваться документом в текущей работе.

Далее парламентарии рассмотрели вопросы подготовки санаторно-курортного комплекса Кубани к летнему сезону. По данным профильного комитета, в регионе будет задействовано 10,8 тыс. объектов размещения с общей емкостью более 630 тыс. мест. В среднем уровень бронирования на черноморском побережье составляет около 70%, на азовском — порядка 30%.

Отдельно отмечалось развитие туристической инфраструктуры: летом планируется открыть около 460 пляжей, порядка 780 объектов показа и до 300 экскурсионных маршрутов. Детская оздоровительная кампания охватит почти 1,6 тыс. учреждений, включая круглогодичные и сезонные лагеря.

В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на состояние побережий Анапы, Новороссийска и Сочи. Представители профильного комитета сообщили, что мониторинг качества воды и пляжных территорий проводится ежедневно с участием Роспотребнадзора.

Отдельным блоком рассматривались меры поддержки отрасли. До 2028 года в регионе предусмотрено применение пониженной ставки налога на имущество для детских здравниц, а также инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль для лагерей, действующего с 2025 года.

Обсуждался и эксперимент по легализации деятельности гостевых домов: в единый реестр уже включено более 4,6 тыс. объектов. По замыслу властей, он должен упорядочить рынок размещения и повысить требования к качеству услуг.

Подводя итоги, Юрий Бурлачко отметил, что подготовка курортов к сезону остается одним из ключевых направлений работы региона, а снижение уровня бронирования не означает сокращения турпотока. По его словам, особый акцент будет сделан на развитии детского отдыха и информировании граждан о возможностях санаторно-курортного лечения в крае.

