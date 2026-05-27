В результате атаки ВСУ на Севастополь повреждены 16 многоквартирных и 14 частных домов

Муниципальные комиссии в Севастополе с утра начали подомовые обходы и фиксацию ущерба, нанесенного в результате атаки ВСУ. Специалисты обследуют поврежденные дома, квартиры и автомобили, составляют акты для последующих компенсационных процедур, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, зафиксированы повреждения в 16 многоквартирных и 14 частных домах в различных районах города. В муниципальные комиссии поступило 120 обращений от граждан, из них 75 касаются жилой недвижимости и 45 — автомобилей. Отработано 53 заявки, остальные находятся в обработке.

Наиболее серьезно пострадал восьмиэтажный дом на Ластовой площади, 7: в квартирах выбиты окна, повреждены рамы и балконы, пострадал фасад здания. Точечные повреждения зафиксированы также в ряде многоквартирных домов на улицах Колобова, Гоголя, Николая Музыки, 4-й Бастионной, Надеждинцев и на Столетовском проспекте.

Кроме того, повреждения отмечены в частном секторе — в СНТ «Парус-1», «Швейник» и «Таврия», а также на Ластовой, Корабельной улице, в Корабельном тупике и Кильватерном проезде. В этих домах в основном выбиты окна, в отдельных случаях повреждены крыши и стены.

На улице Гоголя поврежден магазин музыкальных инструментов «Орфей», где также выбиты стекла.

Работа комиссий продолжается. Власти заявляют, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь, а жители могут обращаться в муниципальные комиссии по опубликованным в правительственных ресурсах контактам.

Вячеслав Рыжков