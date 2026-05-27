В Ленобласти изменили условия получения льготного тарифа на электроэнергию

С 24 мая 2026 года в Ленинградской области вступил в силу областной закон, смягчающий условия предоставления льготного тарифа на электроэнергию. Теперь право на льготу сохраняется даже при наличии задолженности, образовавшейся в период с 1 января по 1 июня 2026 года. Ранее препятствием служили долги, накопленные с января по март. Обязательное условие — отсутствие задолженности за 2025 год и более ранние периоды, рассказали в ЕИРЦ Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теперь право на льготу сохраняется даже при наличии задолженности

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Теперь право на льготу сохраняется даже при наличии задолженности

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Остальные параметры льготного тарифа сохранены без изменений. Льготный тариф для второго диапазона потребления приравнен к минимальному и распространяется на объем до 4 500 кВт.ч в месяц. Расширен перечень лиц, чье проживание дает право на льготу. Сохраняется обязанность ежемесячной передачи показаний электросчетчика до 25-го числа, если показания не передаются автоматически. Перерасчет по новым условиям производится с 1 января 2026 года. Закон действует до 1 октября 2026 года.

Кирилл Конторщиков