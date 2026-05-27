Бастрыкин запросил доклад по факту обмана участника СВО в Ставрополье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчет о ситуации, в которой участник СВО стал жертвой обмана при приобретении жилья в Ставропольском крае. Сотрудники органов внутренних дел проводят расследование по факту мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра СК России.

По данным ведомства, в социальных сетях распространилась информация о том, что местный житель, используя предлог помощи в покупке квартиры, получил деньги от участника СВО, однако на данный момент жилье не куплено, а средства не возвращены.

«Сотрудниками регионального управления СК России инициирован вопрос о передаче данного материала в свое производство»,— отметили в информационном центре.

Доклад о решении, принятом надзорным органом, представят Бастрыкину.

Наталья Белоштейн