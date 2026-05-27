В Уфе вырос спрос на услуги фотографов

В апреле этого года жители Уфы стали чаще обращаться к фотографам и видеографам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Авито Услуги».

Заметнее всего вырос спрос на съемки свадеб, прогулочные фотосессии и услуги по подготовке к торжествам.

Интерес к съемке регистрации в ЗАГСе за год вырос в 2,6 раза, средняя стоимость — 4 тыс. руб.

Спрос на аренду гримерных мест увеличился в 2,2 раза, при средней цене 200 руб.

Интерес к съемке утра невесты вырос тоже в 2,2 раза. Средняя стоимость составила 4 тыс. руб.

Спрос на съемку банкета увеличился в 2,1 раза, при средней стоимости 4 тыс. руб.

Интерес к уличной фотосессии вырос в 2 раза. Средняя стоимость составила 2 тыс. руб.

