В Уфе вырос спрос на услуги фотографов
В апреле этого года жители Уфы стали чаще обращаться к фотографам и видеографам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Авито Услуги».
Заметнее всего вырос спрос на съемки свадеб, прогулочные фотосессии и услуги по подготовке к торжествам.
Интерес к съемке регистрации в ЗАГСе за год вырос в 2,6 раза, средняя стоимость — 4 тыс. руб.
Спрос на аренду гримерных мест увеличился в 2,2 раза, при средней цене 200 руб.
Интерес к съемке утра невесты вырос тоже в 2,2 раза. Средняя стоимость составила 4 тыс. руб.
Спрос на съемку банкета увеличился в 2,1 раза, при средней стоимости 4 тыс. руб.
Интерес к уличной фотосессии вырос в 2 раза. Средняя стоимость составила 2 тыс. руб.