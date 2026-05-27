Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Туапсе собрали и вывезли около 32,5 тысячи кубометров загрязненного грунта

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего после атаки беспилотников. О процессе уборки рассказали в оперштабе Краснодарского края.

Фото: оперштаб Краснодарского края

Фото: оперштаб Краснодарского края

По состоянию на 27 мая собрано и вывезено около 32,5 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси. Одновременно ведется очистка береговой линии, детских и спортивных площадок от мусора и загрязнений.

На городской набережной коммунальные службы проводят мойку плиточного покрытия с использованием гидроструйных установок высокого давления, также продолжается очистка обочин дорог.

В ликвидации последствий задействованы 447 человек и 87 единиц техники, включая силы и средства МЧС России.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все