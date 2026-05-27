В Ростове 92 пришкольных лагеря примут 12 тысяч учеников

о время летней оздоровительной компании на базе школ Ростова-на-Дону будет действовать 92 лагеря с дневным пребыванием, отдохнуть в которых смогут более 12 тыс. детей. Об этом в своих соцсетях сообщает глава города Александр Скрябин.

«В 16 учреждениях дополнительного образования будет организована работа площадок с трехчасовым пребыванием для более чем 25 тыс. детей. На этих площадках будут проводиться досуговые и спортивные мероприятия, учебно-тренировочные сборы юных спортсменов, экскурсии и походы», — сообщает глава города.

Кроме этого, будут организованы профильные смены по основным направлениям деятельности для более чем 30 тыс. детей. Так, лагерь «Смена» в Сочи примет пять тематических смен по интересам.

Для детей из семей участников СВО предусмотрены как путевки от минобразования региона, так и места в лагерях с дневным пребыванием. Такую же поддержку получат и дети из семей в трудной жизненной ситуации.

«Для родителей и организаций предусмотрено 9 тыс. компенсаций за самостоятельно приобретаемые путевки. Размер компенсаций — от 50 до 100% стоимости путевки», — добавил глава города.

Возможность подработать в летние каникулы обеспечат 133 городских предприятия.

Всего в летней оздоровительной кампании примут участие более 122 тыс. ростовских школьников.

Наталья Белоштейн