На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ливней

ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий в регионе с 27 по 30 мая.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, на территории края, за исключением Сочи и федеральной территории «Сириус», прогнозируются дожди и ливни с грозами, градом и усилением ветра до 20–25 м/с. В отдельных районах ожидаются очень сильные осадки.

Синоптики также предупреждают о возможном подъеме уровня воды в реках и водотоках бассейна Кубани на юго-востоке региона, юго-западных притоках реки, а также на реках черноморского побережья от Анапы до Магри и в нижнем течении Кубани. В этих районах уровни воды могут достигнуть неблагоприятных отметок.

В бассейне реки Лаба в районе Лабинска, по данным МЧС, прогнозируется подъем воды до опасного уровня.

Вячеслав Рыжков