Проливные дожди вызвали подтопление участка ФАД «Кавказ» в сторону КМВ

На 346-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в Минераловодском округе из-за продолжительных ливней произошло частичное подтопление проезжей части, что существенно осложнило движение транспорта, сообщает Ставропольская госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Неблагоприятные погодные условия продолжают испытывать на прочность транспортную инфраструктуру Ставрополья. В Минераловодском городском округе затяжные дожди привели к затруднениям на одном из ключевых участков федеральной трассы Р-217 «Кавказ».

Вода заполнила одну из полос движения на 346-м километре магистрали. Речь идет о направлении из Невинномысска в сторону Минеральных Вод. На кадрах, снятых свидетелями происшествия, видно, что легковые автомобили вынуждены пересекать водную преграду на пониженной скорости, а грузовой транспорт перестраивается в свободные ряды.

Специалисты дорожных служб напоминают автомобилистам о необходимости заблаговременного снижения скоростного режима при приближении к подобным участкам. Особую опасность представляет эффект аквапланирования, когда между шинами и мокрым асфальтом образуется водяная пленка. В таких условиях машина может полностью потерять управляемость, что чревато вылетом на обочину или столкновением.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в регионе сохранится циклонический характер погоды: ожидаются новые осадки и усиление ветра. В связи с этим водителям рекомендуют по возможности перенести поездки в восточном направлении до стабилизации обстановки либо быть предельно внимательными на трассе.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в некоторых районах Ставропольского края утром 26 мая выпало от 108 до 271% от месячной нормы осадков, что привело к повышению уровня воды в реках Калаус и Егорлык до опасных отметок. Режим половодья в регионе сохраняется.

Станислав Маслаков