Энергетический гигант СКФО нарастил чистый убыток до 5,2 млрд рублей за квартал

Чистый убыток ПАО «Россети Северный Кавказ» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь–март 2026 года увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, достигнув 5,2 млрд руб., при этом выручка компании продемонстрировала рост на 14,4%.

Сетевая организация, обслуживающая регионы Северо-Кавказского федерального округа, опубликовала консолидированную отчетность по МСФО за первый квартал текущего года. Согласно документу, чистый убыток общества вырос в 1,6 раза относительно аналогичного периода годом ранее, составив 5,2 млрд руб. Для сравнения: по итогам всего 2025 года этот показатель равнялся 10,94 млрд руб., что на 30,5% ниже уровня 2024-го.

Доходы предприятия от основной деятельности за три месяца увеличились на 14,4%, достигнув отметки 20,35 млрд руб. Однако операционные расходы росли более скромными темпами — плюс 7,2% до 23,51 млрд руб. Финансовые издержки, напротив, сократились на 3,9%, опустившись до 174,45 млн руб.

Операционный убыток, а также убыток до налогообложения синхронно увеличились в 1,6 раза — до 5,87 млрд и 5,2 млрд руб. соответственно. При этом показатель EBITDA оказался отрицательным и составил минус 4,7 млрд руб. тогда как годом ранее он был зафиксирован на уровне минус 2,91 млрд руб. Такая динамика свидетельствует о сохранении давления на финансовую устойчивость компании.

Ранее сообщалось, что по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) чистый убыток эмитента за январь–март 2026 года составил 5,7 млрд руб. — также в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го. Выручка по РСБУ совпала с показателем по МСФО — 20,35 млрд руб.

ПАО «Россети Северный Кавказ» специализируется на транспортировке электроэнергии по линиям напряжением от 0,4 до 110 кВ, а также на технологическом присоединении новых потребителей к инфраструктуре в границах СКФО. По состоянию на середину мая 2026 года доля материнской компании — ПАО «Россети» — в уставном капитале дочернего общества составляла 98,86%.

Станислав Маслаков