Глава Росатома рассказал о строительстве ледоколов на Балтийском заводе

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, отметившем 170-летие, одновременно строятся три атомных ледокола проекта 22220. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев поздравил коллектив с юбилеем и отметил, что строительство ведется с опережением графика. Ледокол «Чукотка» почти готов, ожидается доставка реакторной установки для «Ленинграда», пишет издание «Страна Росатом».

Фото: скриншот из видео пресс-службы Кремля

«Во все времена завод умел решать задачи особой государственной важности. Со стапелей сошли сотни военных кораблей, подводных лодок, научно-исследовательских и гражданских судов, многие из которых не имеют аналогов в мире. Особое место в истории Балтзавода, конечно же, занимает создание отечественного атомного ледокольного флота»,— заявил господин Лихачев.

В настоящее время предприятие продолжает серию атомоходов проекта 22220. К юбилею завода метрополитен Петербурга также выпустил коллекционный жетон, посвященный памятной дате.

Кирилл Конторщиков