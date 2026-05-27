В Башкирии ожидаются дожди, град и шквалистый ветер

28 мая в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики обещают кратковременные дожди, ночью местами сильные, в отдельных районах — грозы, днем локально — град, сообщает Башгидромет.

Подует юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с, при грозах — шквалистое усиление ветра до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +6…+11°, днем она поднимется до +15…+20°.

На отдельных участках дорог из-за дождя ухудшится видимость до 500–1000 м.

В Уфе будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет юго-западный 7–12 м/с, при грозе — порывистый. Температура воздуха ночью составит +8…+10°, днем — +18…+20°.

Майя Иванова