На Ставрополье доля сортируемого мусора достигла 96% при плане в 90 процентов

На коллегии регионального министерства ЖКХ Ставропольского края было заявлено, что доля отходов, проходящих сортировку, достигла 96,2% при установленном нацпроектом пороге в 90%, а объем захоронения мусора снизился до 78,6% против контрольных 85%.

В ведомстве подчеркнули, что инфраструктура, действующая в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, полностью закрывает нужды региона и позволяет добиваться ключевых индикаторов государственной политики. Как отметил заместитель министра ЖКХ края Иван Петрович, территория продолжает уверенно опережать плановые задания федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», входящего в нацпроект «Экологическое благополучие».

Согласно распоряжению Президента РФ, к 2030 году на Ставрополье необходимо обеспечить сортировку всех 100% образующегося мусора, а долю захоронения сократить до уровня не выше 50%. Для выполнения этой задачи в крае утверждена региональная программа перехода к экономике замкнутого цикла на 2026–2030 годы.

Параллельно в Невинномысске продолжается возведение экопромышленного парка. Его резидентами станут компании, занятые переработкой стекла и полимеров, а также выпуском RDF-топлива и техногрунта из извлекаемых фракций. Согласно планам, на площадке появятся четыре объекта обезвреживания отходов совокупной мощностью 120 тысяч тонн ежегодно, две линии сортировки на 190 тыс. тонн в год и установка для компостирования мощностью 40 тыс. тонн.

Станислав Маслаков