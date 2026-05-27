В Дагестане гендиректора компании заподозрили в сокрытии 23 млн рублей налогов

В отношении гендиректора компании по сносу зданий возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ по подозрению в сокрытии более 23,3 млн руб. налогов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, чтобы укрыться от налогов в 2025–2026 годах, фигурантка проводила расчеты через счета третьих лиц.

«В результате указанных действий были сокрыты денежные средства организации, за счет которых должно было производиться взыскание обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, на сумму не менее 23,3 млн рублей, что образует особо крупный размер», — пояснили в ведомстве.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн