Курбан-байрам в Петербурге собрал до 300 тысяч верующих

В праздничных богослужениях по случаю Курбан-байрама приняли участие до 300 тысяч мусульман. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман города и Северо-Западного региона России во «ВКонтакте».

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ С праздником поздравил мусульман губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

У Соборной мечети на Петроградской стороне собрались около 120 тыс. верующих. Праздничную молитву там провел муфтий шейх Равиль-Хазрат Панчеев.

Еще более 100 тыс. человек пришли к Мемориальной мечети в Приморском районе. Остальные верующие молились на Сенной площади, на улице Беринга и в Красном Селе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил мусульман с праздником и отметил их вклад в укрепление межнационального единства.

Карина Дроздецкая