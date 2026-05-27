Курбан-байрам в Петербурге собрал до 300 тысяч верующих

В праздничных богослужениях по случаю Курбан-байрама приняли участие до 300 тысяч мусульман. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман города и Северо-Западного региона России во «ВКонтакте».

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

С праздником поздравил мусульман губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

У Соборной мечети на Петроградской стороне собрались около 120 тыс. верующих. Праздничную молитву там провел муфтий шейх Равиль-Хазрат Панчеев.

Еще более 100 тыс. человек пришли к Мемориальной мечети в Приморском районе. Остальные верующие молились на Сенной площади, на улице Беринга и в Красном Селе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил мусульман с праздником и отметил их вклад в укрепление межнационального единства.

Карина Дроздецкая

