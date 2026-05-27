Курбан-байрам в Петербурге собрал до 300 тысяч верующих
В праздничных богослужениях по случаю Курбан-байрама приняли участие до 300 тысяч мусульман. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман города и Северо-Западного региона России во «ВКонтакте».
У Соборной мечети на Петроградской стороне собрались около 120 тыс. верующих. Праздничную молитву там провел муфтий шейх Равиль-Хазрат Панчеев.
Еще более 100 тыс. человек пришли к Мемориальной мечети в Приморском районе. Остальные верующие молились на Сенной площади, на улице Беринга и в Красном Селе.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил мусульман с праздником и отметил их вклад в укрепление межнационального единства.