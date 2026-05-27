Таунхаусы на Ставрополье подорожали на 3,9%: медианная цена достигла 8,4 млн рублей

Медианная стоимость таунхаусов в Ставропольском крае по состоянию на начало мая 2026 года увеличилась на 3,9% относительно аналогичного периода прошлого года и достигла 8,4 миллиона рублей — таковы результаты исследования, проведенного нейросетью Алиса AI на основе данных тематического поиска «Яндекса» по квартирам, пишет РБК Кавказ.

В масштабах страны медианная цена таунхаусов выросла более существенно — на 7,6%, достигнув отметки в 12,1 млн руб. за объект. Эксперты связывают такую динамику с активным спросом в южных и пристоличных локациях.

Ставропольский край, согласно полученным сведениям, вошел в число субъектов с максимальной концентрацией предложения на рынке таунхаусов. Так, более половины (57,2%) всего объема реализуемых лотов в России приходится на десять регионов. В этом списке, помимо Ставрополья, представлены Краснодарский край, Москва и Московская область, Башкортостан, Калининградская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Челябинская и Оренбургская области.

В контексте общефедерального интереса к загородному жилью регион также демонстрирует заметную активность. На долю запросов пользователей из Ставропольского края по итогам первого квартала 2026 года пришлось 3,3% от общего числа поисковых обращений по загородной недвижимости по всей России.

Рынок таунхаусов на Ставрополье, по оценкам аналитиков, сохраняет потенциал для дальнейшего роста, особенно в сегменте доступных лотов, цена которых пока отстает от среднероссийской. По мнению экспертов, фиксация ценового роста на уровне ниже среднего по стране может привлечь покупателей из других регионов, заинтересованных в относительно недорогих вариантах жилья на юге.

Станислав Маслаков