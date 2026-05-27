Жители Ставрополья в апреле оформили на 6% меньше кредитов, чем месяцем ранее

Жители Ставропольского края в апреле 2026 года получили от банков 65 тыс. розничных займов на сумму 15,5 млрд руб., что на 2% меньше по числу договоров и на 6% ниже по объему средств по сравнению с показателями марта, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В целом по итогам первых четырех месяцев текущего года на Ставрополье оформлено 238,5 тыс. потребительских ссуд. Общая сумма выданных средств достигла 57,4 млрд руб.

Общероссийская картина, по данным ОКБ, сложилась иная. В апреле в стране заключено 3,83 млн договоров розничного кредитования. Это на 1% превысило мартовский показатель (3,80 млн). В сравнении с апрелем 2025-го (2,74 млн сделок) прирост составил 40%. Денежный эквивалент выданных займов в России вырос на 3% — до 1,12 трлн руб. против 1,08 трлн месяцем ранее. За годовой период объем кредитования увеличился на 41%: в апреле 2025-го граждане получили банковские средства на 796,7 млрд руб.

Исследование бюро показало перемены в структуре заимствований. Увеличилась доля ипотечных продуктов и кредитных карт. Одновременно сократилась доля POS-кредитования, автокредитов и займов наличными. Лидирующую позицию по объемам в апреле сохранили ссуды наличными, хотя их удельный вес незначительно снизился — с 37,6% до 37,3%. Ипотека вышла на второе место: ее доля выросла за месяц с 31,3% до 32,4%.

За четыре месяца 2026 года россияне заключили 13,59 млн розничных кредитных договоров на 3,93 трлн руб. Относительно января—апреля 2025-го количество сделок увеличилось на 23%, объем — на 44%.

«Главный итог апреля — стабилизация рынка кредитования. После спада в первые два месяца весной все сегменты вышли на уровни, которые, вероятно, сохранятся в течение 2026 года. Снижение ключевой ставки может стимулировать дальнейший рост, однако он, по всей видимости, будет плавным и сдержанным», — отметил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.

Станислав Маслаков