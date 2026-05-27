В Таганроге ввели локальный режим ЧС после ракетного налета

После ракетного удара по Таганрогу повреждения получила котельная МУП «Городское хозяйство» на улице Циолковского, 40. Ее работа временно приостановлена. В городе введен локальный режим ЧС. Об этом сообщает глава Таганрога Светлана Камбулова.

В нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. На месте работают аварийные бригады.

Комиссия приступила к обследованию территории, домов и оценке причиненного ущерба.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что утром 27 мая в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожена ракета в Таганроге. В результате падения ее обломков произошло возгорание автомобилей на ул. Циолковского, пострадали два человека, они госпитализированы. Одна из раненых находится в тяжелом состоянии.

Наталья Белоштейн