В Мариинском дворце открыли парадную лестницу после реставрации

В Мариинском дворце после почти годичной реставрации открыли парадную лестницу. Событие приурочили ко Дню города, сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Фото: Telegram-канал Александра Бельского

Специалисты возвращали лестнице исторический облик, задуманный архитектором Андреем Штакеншнейдером в XIX веке. В ходе работ под слоями масляной краски обнаружили искусственный мрамор.

Реставраторы восстановили авторскую цветовую гамму, а также отреставрировали скульптуры и барельефы. Некоторые элементы требовали кропотливой работы в течение нескольких месяцев.

Господин Бельский отметил, что для Петербурга такие проекты не просто обновление интерьеров, а сохранение уникального облика города и уважение к архитектурному наследию.

Карина Дроздецкая