Жителя Ставрополя признали виновным в присвоении 3 млн рублей соцвыплат

Суд признал виновным 44-летнего жителя Ставрополя в хищении 3 млн руб., предназначенных на социальные выплаты (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что в 2023 году подсудимый подал в министерство ЖКХ Ставрополья ложные сведения. Он утверждал, что является жителем Херсонской области, который был вынужден экстренно покинуть свое место жительства и переехать на территорию Ставропольского края.

Фигурант оформил субсидию из федерального бюджета на основании поддельных документов. Затем он заключил договор купли-продажи на жилой дом в с. Надежда и оплатил его из средств государственной поддержки.

Ущерб бюджету превысил 3 млн руб.

Наталья Белоштейн